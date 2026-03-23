اليوم: أمطار متفرقة بعدد من الجهات



يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة على كامل البلاد فتدريجيا كثيفة بأقصى الجنوب والمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ثم تشمل بعد الظهر الشمال والجهات الشرقية وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، أما البحر قليل الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 21 و 25 درجة ببقية المناطق.

