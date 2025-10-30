اليوم: أمطار متفرقة بهذه الجهات

من المنتظر أن يشهد طقس اليوم الخميس، سحبا أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمرتفعات الغربية للشمال و محليا الوسط ثم تشمل آخر النهار الجهات الشرقية وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق.

تكون الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات، أما البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية.

