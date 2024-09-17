اليوم: أمطار متفرقة بهذه المناطق

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب وبالمناطق الساحلية للشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية بجهة الساحل وصفاقس أما ببقية الجهات فيكون الطقس مغيم جزئيا.

تكون الريح من القطاع الغربي تتجه إلى الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال ومتموج إلى قليل الإضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 25 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب.

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