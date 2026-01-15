اليوم: أمطار متفرقة ليلاً

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب ليلا مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل لاحقا المناطق الشرقية.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه الى القطاع الشرقي قوية نسبيا بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;طقس