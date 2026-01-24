اليوم: أمطار متفرقة مع تساقط البرد

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد.

تكون الريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فتدريجيا هائج بالشمال و مضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 12 و 18 درجة و تصل إلى 24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

