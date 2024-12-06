اليوم: أمطار متفرقة مع رياح تتواصل قوية

يتميز طقس اليوم الجمعة، ببعض الأمطار المتفرقة بالشمال ومحليا بالوسط الغربي ثم تشمل جهة الساحل أثناء الليل وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح شمالية غربية تتواصل قوية فقوية جدا قرب السواحل و بالمرتفعات الغربية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق مع دواوير رملية محلية بالجنوب، أما البحر شديد الاضطراب فهائج ما عدا بخليج قابس حيث يكون شديد الاضطراب فمضطرب.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و 19 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 18 و 22 درجة بالجنوب.

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