اليوم: أمطار متفرقة مع رياح ستتجاوز مؤقتا 80 كلم/س

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية و تكون مؤقتا رعدية بالجهات الشرقية للوسط و الجنوب و سحب عابرة ببقية الجهات.
تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.
يكون البحر عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و 27 درجة بالشمال و المناطق الساحلية و تكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات.
