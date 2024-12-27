اليوم: أمطار متفرقة مع رياح قوية نسبيا قرب السواحل

يكون طقس اليوم الجمعة، أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب الشرقي وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال وبين 13 و 17 درجة ببقية الجهات وفي حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية.

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