اليوم: أمطار متفرقة مع رياح قوية نسبيا

يتميز طقس اليوم السبت، بأمطار متفرقة بالشمال و الوسط و تكون مؤقتا رعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة و تشمل محليا الجنوب.‏

‏تكون الرياح شمالية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر متموج فتدريجيا شديد الإضطراب بخليج قابس. ‏

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 15 و 20 درجة و تصل محليا إلى 22 درجة بالجنوب و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات.‏

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