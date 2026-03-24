اليوم: أمطار متفرقة مع رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية



يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بالسواحل الشمالية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا بقية مناطق الشمال.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي في حدود 11 بالمرتفعات الغربية وبين 20 و 24 درجة ببقية المناطق.

