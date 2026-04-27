اليوم: أمطار متفرقة مع رياح قوية نسبيا

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بمناطق الشمال والوسط وطقس مغيم جزئيا بالجنوب ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالجهات الغربية للشمال والوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بخليج قابس وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي و تكون في حدود 20 درجة قرب السواحل وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.

