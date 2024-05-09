اليوم: أمطار متفرقة مع رياح قوية والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة و تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ثم تشمل محليا السواحل الشرقية بعد الظهر.

تكون الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية بالشمال و قرب السواحل و المرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج.

الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 20 و 25 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 29 درجة بأقصى الجنوب .

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