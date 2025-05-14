اليوم: أمطار متفرقة مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية وبأقصى الجنوب ثم تشمل تدريجيا أثناء الليل أغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال و الوسط.
تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية إلى قوية جدا قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال و الاتربة ثم تتقلص سرعتها أثناء الليل وتكون معتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب إلى محليا هائج.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط و الجنوب الشرقي وتكون في حدود 19 درجة بمناطق أقصى الشمال و المرتفعات الغربية وبين 28 و 34 درجة ببقية المناطق.
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