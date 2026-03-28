اليوم: أمطار متفرقة مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال وأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق، أما البحر هائج بالشمال وشديد الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 17 درجة بالشمال والوسط الغربي وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية الجهات.

