اليوم: أمطار متفرقة والبحر شديد الاضطراب

يكون طقس اليوم الجمعة، مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ثم تشمل محليا بعد الظهر الوسط والجنوب الشرقي وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات مع دواوير رملية محلية بالجنوب أثناء الليل.

يكون البحر شديد الإضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب فشديد الإضطراب ببقية السواحل، أما الحرارة تتراوح القصوى بين 20 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 36 درجة بالجنوب الغربي و بأقصى الجنوب.

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