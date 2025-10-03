اليوم: أمطار متفرقة والحرارة أقصاها 29 درجة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب أحيانا كثيفة بالشمال الغربي مع بعض الأمطار و سحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر الليل بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة.
تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا بالمرتفعات وبالمناطق الساحلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 27 و 29 درجة بالجنوب.
