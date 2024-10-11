اليوم: أمطار متفرقة والحرارة أقصاها 37 درجة

يكون طقس اليوم الجمعة، مغشى ببعض الأمطار المتفرقة في الصباح بأقصى الشمال الغربي وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر متموج بالشمال و قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و 28 درجة بالشمال وقرب السواحل و بالمرتفعات وبين 29 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.

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