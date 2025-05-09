اليوم: أمطار متفرقة والحرارة تصل إلى 38 درجة

يكون طقس اليوم الجمعة، أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال ثم بالوسط الغربي بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة بالجنوب.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات الغربية وبين 28 و 35 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

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