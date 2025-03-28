اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الجمعة، مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي ثم تشمل محليا الوسط آخر النهار وأثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية و بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية و معتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فحليا هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 21 و 26 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;رياح;طقس