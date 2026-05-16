اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض



يتميز طقس اليوم السبت، بأمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب ويكون محليا هائج.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات وتصل الى 36 درجة بأقصى الجنوب.

