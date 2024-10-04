اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال و بالوسط الشرقي ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي و محليا الجنوب .

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب قوية إلى قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب ثم متموج.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والوسط و الجنوب الشرقي وتكون في حدود 22 بالمرتفعات الغربية و بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.

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