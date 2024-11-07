اليوم: أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الخميس، ببعض السحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجهات الشرقية للشمال والوسط ثم تشمل الجهات الغربية بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال و متموج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب.

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