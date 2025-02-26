اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ثم تشمل بعد الظهر مناطق الوسط و محليا الجنوب الشرقي.
تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل و معتدلة ببقية المناطق و تتقوى أثناء الليل بالمرتفعات و بالجنوب، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشمالية.
الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة بالشمال و المرتفعات الغربية و بين 16 و 20 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 22 درجة بأقصى الجنوب.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.