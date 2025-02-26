اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض



يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ثم تشمل بعد الظهر مناطق الوسط و محليا الجنوب الشرقي.

تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل و معتدلة ببقية المناطق و تتقوى أثناء الليل بالمرتفعات و بالجنوب، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشمالية.

الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة بالشمال و المرتفعات الغربية و بين 16 و 20 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 22 درجة بأقصى الجنوب.

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