اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض



يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة بالشمال الغربي وبالجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج فتدريجيا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في إنخفاض وتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 19و 25 درجة بالجنوب .

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