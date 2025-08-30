اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بمناطق أقصى الشمال مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون محليا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى بعد الظهر بالجنوب مع دواوير رملية محلية كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 28 و 34 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات و تصل 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس