اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال وجهة الساحل وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات، أما البحر مضطرب بخليج قابس و شديد الاضطراب ببقية السواحل إلى محليا هائج بخليج تونس.

الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 27 و 33 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس