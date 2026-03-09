اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الاثنين، بضباب محلي في الصباح بالشمال مع أمطار متفرقة بالسواحل الشرقية ثم تشمل بعد الظهر بقية مناطق الشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون مؤقتا رعدية و محليا غزيرة.

تكون الريح شمالية شرقية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فمتموج بالشمال و مضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال و الوسط و محليا الجنوب و بين 20 و 24 درجة بالجنوب الغربي و أقصى الجنوب.

