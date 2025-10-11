اليوم: أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية

يكون طقس اليوم السبت، مغيما جزئيا بأغلب الجهات وتكون السحب أحيانا كثيفة بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الاضطراب بخليجي تونس و الحمامات ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 32 درجة وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;سحب;طقس