اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه الجهات

اخر تحديث : 03/11/2025
يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا بعد الظهر الوسط الغربي والجنوب.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فشديد الإضطراب بالشمال وقليل الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 23 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 24 و 28 درجة ببقية الجهات.


