اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية للشمال الغربي و محليا بعض جهات الوسط الشرقي و الجنوب ثم تتفرع أثناء الليل نحو بقية مناطق الوسط و الجنوب حيث تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وبأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر متموج بالسواحل الشرقية ومضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب إلى محليا هائج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 21 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات وبين 22 و 27 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :أمطار;طقس