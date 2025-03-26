اليوم: أمطار متوقعة آخر النهار والحرارة في انخفاض



يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى بسحب عابرة بأغلب المناطق و تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المحلية بالجنوب كما تتكاثف السحب آخر النهار بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار تكون مؤقتا رعدية و محليا غزيرة أثناء الليل بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل و بالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب ثم متموج بخليج قابس.

الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية والجنوب الشرقي و بين 20 و 23 درجة ببقية المناطق.

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