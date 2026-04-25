اليوم: أمطار متوقعة بعد الظهر والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب بسرات وخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس