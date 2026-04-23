اليوم: أمطار متوقعة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات الغربية وبين 26 و 32 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي.

