اليوم: أمطار متوقعة مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية للشمال والوسط ثم بالمناطق الغربية بعد الظهر وتكون أحيانا غزيرة لتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهتي صفاقس و قابس مع تساقط محلي للبرد.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية و بالجنوب مع دواوير رملية محلية و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 80 كلم/س في شكل هبات أثناء السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية و متموج بالشمال.

ستشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب و في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 30 و 35 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس