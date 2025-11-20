اليوم: أمطار متوقعة مع رياح ستتجاوز مؤقتا 70 كلم/س

من المنتظر أن يشهد طقس اليوم الخميس، أمطارا متفرقة ومؤقتا رعدية بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح وسحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون محليا غزيرة أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب بالشمال أثناء الليل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 24 درجة بأقصى الجنوب.

