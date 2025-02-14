اليوم: أمطار متوقعة مع رياح قوية نسبيا

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا بجهة الساحل مع بعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضراب بالشمال و قليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 14 درجة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بين 15 و 19 درجة ببقية المناط و تصل 21 درجة بالجنوب الغربي.

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