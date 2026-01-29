اليوم: أمطار متوقعة والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الخميس، بأمطار ضعيفة في الصباح بالسواحل الشمالية ثم تتكاثف السحب تدريجيا آخر النهار مع أمطار متفرقة بالشمال وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة أثناء الليل بأقصى الشمال الغربي ثم تشمل محليا الوسط الشرقي.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية بالشمال وبالمرتفعات الغربية وبالجنوب الشرقي مع هبات تصل إلى 80 كم/س ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق ثم تتقلص فاعليتها بعد الظهر، أما البحر هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 13 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و 24 درجة ببقية الجهات .

