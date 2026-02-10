اليوم: أمطار متوقعة والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية ثم تشمل بقية جهات الشمال ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية، أما البحر شديد الإضطراب بالشمال ومضطرب فقليل الإضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 19 و 23 درجة ببقية الجهات.

