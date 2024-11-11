اليوم: أمطار متوقعة والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بضباب محلي في الصباح ثم طقس أحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية للشمال و الوسط مع أمطار تشمل بعد الظهر بقية الجهات بما في ذلك الجنوب الشرقي وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية، أما البحر متموج بالشمال وقليل الإضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين 19 و 23 درجة و تكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية و تصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب.

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