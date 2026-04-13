اليوم: أمطار مرتقبة والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالشمال و الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر ثم تشمل محليا الجنوب آخر الليل مع تساقط محلي للبرد.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال و متموج ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال و في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 24 و 29 درجة ببقية الجهات كما تصل 32 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

