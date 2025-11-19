اليوم: أمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة

يتميز طقس اليوم الأريعاء، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالوسط و الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل الشمالية و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال و بخليج قابس و مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 15 و 21 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية و تصل إلى 27 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;برد;طقس