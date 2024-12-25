اليوم: أمطار مع تساقط البرد ورياح قوية

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأمطار متفرقة في الصباح بالشمال والمناطق الغربية ثم تشمل الجهات الساحلية الشرقية بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح شمالية غربية قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد، أما البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب إلى محليا هائج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 14 و 17 درجة بالجنوب.

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