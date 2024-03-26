اليوم: أمطار مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بخلايا رعدية محلية مع بعض الامطار في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ثم سحب عابرة تتكاثف تدريجيا أثناء الليل بالشمال مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون احيانا غزيرة بالشمال الغربي .

تكون الرياح قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الافقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات وتصل الى 33 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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