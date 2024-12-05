اليوم: أمطار مع رياح قوية والحرارة في انخفاض ملحوظ

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب الشرقي وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وبأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح شمالية غربية قوية إلى قوية جدا قرب السواحل و بالمرتفعات الغربية وقوية نسبيا فقوية ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات مع دواوير رملية محلية بالجنوب.

يكون البحر هائجا بالشمال مع أمواج متقاطعة وشديد الاضطراب فتدريجيا هائج إلى محليا شديد الهيجان بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 12 و 17 درجة و تكون في حدود 07 درجات بالمرتفعات الغربية و تصل إلى 20 درجة بأقصى الجنوب الغربي.

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