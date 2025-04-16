اليوم: أمطار منتظرة والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط وتكون غزيرة بعد الظهر بمناطق الشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي معتدلة ثم تتقوى بعد الظهر بأغلب المناطق وتكون مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب، أما البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج فتدريجيا هائج بالشمال.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 18 و 25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الغربي وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات وبين 27 و 33 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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