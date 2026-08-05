اليوم: أمطار منتظرة والحرارة في انخفاض



يكون طقس اليوم الأربعاء، عامة قليل السحب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ثم تدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب حيث تثير محليا الرمال و الأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب.

الحرارة في انخفاض بالشمال والوسط وتتواصل مرتفعة بالجنوب وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات وتصل الى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

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