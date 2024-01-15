اليوم: إصدار قرار الترفيع في سقف مصاريف العلاج للمضمونين الاجتماعيين

من المنتظر أن يتم اليوم الاثنين، إصدار القرار المتعلق بالترفيع في سقف مصاريف العلاج بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أكد موفى الأسبوع المنقضي، أن الترفيع من شأنه أن يلبي تطلعات المواطنين في مجال استرجاع المصاريف العلاجية، مبرزا بأن الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية سيشرع بداية من أول شهر فيفري القادم في تقديم القروض لفائدة منظوريه وبنسب فائدة منخفضة وجدّ مقبولة .

كما اعتبر الوزير أن هذا القرار يقيم الدليل على بداية تعافي الصناديق الاجتماعية من الأزمة التي كانت تتخبط فيها وعلى عزم الحكومة مزيد تفعيل دور الصناديق الاجتماعية سيما في مجال تقديم الخدمات المالية لفائدة منظوريها.

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