اليوم: إنطلاق دورة المراقبة لبكالوريا 2026

تنطلق اليوم الاثنين، دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50.236 تلميذا أي ما يعادل نسبة 32.43 بالمائة من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026.
وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026 على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية 2026.
وفيما يلي روزنامة امتحانات الباكالوريا – دورة المراقبة 2026
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