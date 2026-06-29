اليوم: إنطلاق دورة المراقبة لبكالوريا 2026

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35.67 بالمائة نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بـ35.67 بالمائة بعد نجاح 55 الفا و259 ت ...

اليوم: انطلاق دورة المراقبة لأكثر من 46 ألف مترشح للبكالوريا تنطلق اليوم الإثنين 30 جوان 2025، إمتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 2025، بمشاركة 46 أل ...

غدا الاثنين: انطلاق دورة المراقبة لبكالوريا 2024 يتقدم بداية من يوم غد الاثنين 1 جويلية 2024 أكثر من 41 ألف تلميذ/ة لإجراء امتحانات دورة ال ...

اليوم: انطلاق امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 2024 يتقدم بداية من اليوم الاثنين 1 جويلية 2024 أكثر من 41 ألف تلميذ/ة لإجراء امتحانات دورة ا ...