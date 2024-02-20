اليوم: إيداع شكاية لدى محكمة الجنايات الدولية ضدّ مجرمي الحرب

أعلن عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم اليوم على الساعة 11:00 صباحًا إيداع الملف القانوني لتتبع مجرمي الحرب بصفة رسمية لدى محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي، من أجل جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد عميد المحامين أن « الشكاية موجهة بالأساس ضد مسؤولين صهاينة وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، بهدف إصدار مذكرات الجلب ضدهم ومحاسبتهم، لافتا إلى أن « ملف الشكاية يتضمن جميع الأدلة التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة ».

وأكد مزيو أن « الملف الذي تم إعداده والعمل عليه منذ شهرين من قبل محامين عرب وتونسيين، يتضمن العديد من الأدلة والقرائن التي تثبت تورّط الكيان الصهيوني في جريمة الإبادة جماعية التي يمارسها الإحتلال على الشعب الفلسطيني.