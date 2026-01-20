اليوم: إيقاف الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بولايات منوبة وأريانة وبن عروس

قرر والي أريانة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بالجهة كامل اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026.

كما تقرر إيقاف الدروس كامل اليوم بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة ومراكز التكوين المهني بولاية بن عروس.

واتُّخذ قرار بتعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية بولاية منوبة كامل اليوم.

ويأتي قرار تعليق الدروس نظرا لسوء أحوال الطقس وتساقط الأمطار بكميات هامة وذلك بعد التشاور مع أعضاء اللجان الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها وتنظيم النجدة.

كما جاء القرار للتقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب سوء الأحوال الجوية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري.

